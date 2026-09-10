Scario, escursionisti irlandesi in difficoltà sul sentiero: in salvo

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi per due escursionisti irlandesi in vacanza nel Cilento. La coppia aveva deciso di intraprendere l’itinerario panoramico che dalla frazione costiera di Scario, nel comune di San Giovanni a Piro, conduce al Pianoro di Ciolandrea. Si tratta di un percorso affascinante ma al contempo impegnativo, che richiede attenzione e preparazione tecnica.

Le cadute lungo il percorso e la richiesta di aiuto

Giunti a circa metà del tragitto, i due turisti hanno riscontrato crescenti difficoltà nell’avanzamento connesse a complicanze fisiche e a diverse cadute accidentali. A causa delle ferite e dell’impossibilità di proseguire autonomamente, la coppia ha deciso di allertare i soccorsi per richiedere un intervento d’emergenza.

L’intervento decisivo dei primi soccorritori

A giungere per primi sul posto sono stati il Brigadiere Domenico Baldassari, in quel momento fuori servizio, e la figlia Anna Baldassari, entrambi profondi conoscitori del territorio e della rete sentieristica locale. Insieme a loro si è attivato un volontario della Protezione Civile del Gruppo Lucano di San Giovanni a Piro. I tre sono riusciti a localizzare celermente i due malcapitati, individuati a circa 500 metri dal Pianoro di Ciolandrea, prestando le prime cure e garantendo la loro messa in sicurezza.

Il trasporto in barella e l’assistenza sanitaria

Nel frattempo si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino e i sanitari del 118. A causa delle condizioni dell’uomo, che presentava traumi dovuti alle cadute, si è reso necessario il trasporto in barella fino alla sommità del Pianoro per consentire gli accertamenti medici del caso.

Vicenda conclusa senza gravi conseguenze

Nonostante lo spavento e le contusioni riportate, la coppia non risulta in pericolo di vita. La vicenda si è conclusa favorevolmente grazie alla tempestività d’azione dei primi passanti e al coordinamento tra le forze dell’ordine e i presidi di soccorso operativi nel territorio cilentano.