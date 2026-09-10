Cilento

Scario, escursionisti irlandesi in difficoltà sul sentiero: in salvo

Coppia di turisti irlandesi cade sul sentiero tra Scario e Ciolandrea: soccorsi immediati e salvataggio grazie al tempestivo intervento a San Giovanni a Piro.

Di: Maria Emilia Cobucci
Scario, escursionisti irlandesi in difficoltà sul sentiero: in salvo

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi per due escursionisti irlandesi in vacanza nel Cilento. La coppia aveva deciso di intraprendere l’itinerario panoramico che dalla frazione costiera di Scario, nel comune di San Giovanni a Piro, conduce al Pianoro di Ciolandrea. Si tratta di un percorso affascinante ma al contempo impegnativo, che richiede attenzione e preparazione tecnica.

Le cadute lungo il percorso e la richiesta di aiuto

Giunti a circa metà del tragitto, i due turisti hanno riscontrato crescenti difficoltà nell’avanzamento connesse a complicanze fisiche e a diverse cadute accidentali. A causa delle ferite e dell’impossibilità di proseguire autonomamente, la coppia ha deciso di allertare i soccorsi per richiedere un intervento d’emergenza.

L’intervento decisivo dei primi soccorritori

A giungere per primi sul posto sono stati il Brigadiere Domenico Baldassari, in quel momento fuori servizio, e la figlia Anna Baldassari, entrambi profondi conoscitori del territorio e della rete sentieristica locale. Insieme a loro si è attivato un volontario della Protezione Civile del Gruppo Lucano di San Giovanni a Piro. I tre sono riusciti a localizzare celermente i due malcapitati, individuati a circa 500 metri dal Pianoro di Ciolandrea, prestando le prime cure e garantendo la loro messa in sicurezza.

Il trasporto in barella e l’assistenza sanitaria

Nel frattempo si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino e i sanitari del 118. A causa delle condizioni dell’uomo, che presentava traumi dovuti alle cadute, si è reso necessario il trasporto in barella fino alla sommità del Pianoro per consentire gli accertamenti medici del caso.

Vicenda conclusa senza gravi conseguenze

Nonostante lo spavento e le contusioni riportate, la coppia non risulta in pericolo di vita. La vicenda si è conclusa favorevolmente grazie alla tempestività d’azione dei primi passanti e al coordinamento tra le forze dell’ordine e i presidi di soccorso operativi nel territorio cilentano.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.