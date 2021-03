Il Pianoro di Ciolandrea è una terrazza panoramica sul Golfo di Policastro, poco distante dal Santuario della Madonna di Pietrasanta, situata a 450 metri di altezza. Siamo a San Giovanni a Piro, località collinare dalla vista stupefacente e senza eguali, che offre la possibilità di staccare la spina ed evadere dal caos quotidiano.

La posizione è strategica e consente al visitatore l’immersione più totale nella natura, regalando attimi di relax e la contemplazione del mare in tutte le sue varie tonalità e sfaccettature. Conosciuta come “La terra del Cilento” o anche “Belvedere delle quattro regioni” è il luogo ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta con la propria famiglia e un vero toccasana per il corpo e la mente.

Nelle giornate più limpide è possibile vedere ben quattro regioni: ovviamente la Campania con il Golfo di Policastro e la Costa della Masseta, la Costa della Basilicata e il Cristo di Maratea, la Calabria e l’arcipelago siciliano delle Isole Eolie.

Dal Pianoro di Ciolandrea partono numerosi sentieri, alcuni dei quali scendono fino a mare. Uno dei percorsi più belli è il sentiero del Marcellino, una passeggiata di circa un’ora e mezza con destinazione la spiaggia del Marcellino.