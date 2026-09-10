Cronaca

Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, scontro tra sette auto: tratto chiuso e traffico in tilt

Maxi tamponamento sul raccordo Salerno-Avellino tra Baronissi e Salerno: sette veicoli coinvolti e diversi feriti. Traffico deviato sulla viabilità ordinaria

Di: Ernesto Rocco
Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, scontro tra sette auto: tratto chiuso e traffico in tilt

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:30, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino. Lo scontro a catena ha coinvolto ben sette veicoli e ha reso necessaria la chiusura temporanea di un tratto della A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione sud, precisamente al chilometro 6,600, nel segmento compreso tra gli svincoli di Baronissi e Salerno.

L’impatto, la cui dinamica è tuttora al vaglio delle autorità competenti, ha causato il ferimento di diverse persone coinvolte nella carambola. I soccorsi sono scattati immediatamente per prestare le prime cure ai feriti e mettere in sicurezza la carreggiata.

Traffico in tilt e deviazioni sulla viabilità ordinaria

Le ripercussioni sulla circolazione stradale sono state immediate e pesanti. Per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi di rito, la circolazione in direzione sud è stata bloccata. I veicoli in transito vengono attualmente deviati con uscita obbligatoria allo svincolo di Baronissi, con instradamento lungo la rete viaria ordinaria per poi poter rientrare in autostrada all’altezza di Salerno.

L’intervento dei soccorsi e il ripristino della circolazione

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli operatori del 118, le squadre del personale Anas e gli agenti delle forze dell’ordine. Mentre i sanitari si stanno occupando dell’assistenza ai feriti, le pattuglie e i tecnici sono al lavoro per la gestione della viabilità, il rilievo dei dettagli dell’incidente e la successiva rimozione dei mezzi incidentati, con l’obiettivo di riaprire il tratto stradale nel minor tempo possibile.

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