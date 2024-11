All’ora del caffè: ospite Giuseppina Renna, socia fondatrice di CI.R.C.E.

Un caffè con Giuseppina Renna, socia fondatrice di CI.R.C.E. ETS, un’associazione di promozione sociale composta da sole donne che ha come obiettivo di presidiare il territorio attraverso iniziative volte alla valorizzazione complessiva della donna. Implementando attività che rendano le donne pienamente autonome e consapevoli delle proprie capacità, l’associazione organizza assemblee itineranti in tutto il Cilento.

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Circe ripropone la “valigia della prima notte”, una raccolta di indumenti e generi di prima necessità per le donne che scappano da situazioni di violenza domestica.

