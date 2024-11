All’ora del caffè: ospite Benedetta Scuderi, eurodeputata al Parlamento Europeo

Un Caffè in collegamento con Benedetta Scuderi, eurodeputata al Parlamento Europeo dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

Un’esperienza iniziata nel giugno 2023, per la quale l’agropolese Scuderi, può già tracciare un primo bilancio di proposte fatte all’interno delle commissioni nelle quali è membro effettivo. Priorità per l’eurodeputata, in questi 5 anni, saranno sicuramente la transizione ecologica delle industrie, il mondo casa da adeguare nel rispetto dell’ambiente e la lotta alle discriminazioni.

