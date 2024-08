Allarme furti nel Vallo di Diano: prese di mira abitazioni e attività commerciali a Polla

Sono diversi i furti e i tentati furti che si registrano ancora nel Vallo di Diano. Dall’inizio della settimana diversi episodi si sono verificati nella cittadina di Polla. Prima il furto messo a segno in un negozio di oggettistica, poi nella giornata successiva, martedì, i ladri sono riusciti ad introdursi in un’abitazione in località Pantano. Qui hanno fatto razzia di preziosi e sono riusciti a rubare anche dei veicoli.

Un altro furto è stato messo assegno, poi, in un cantiere edile. I ladri hanno rubato delle attrezzature, per un valore di diverse migliaia di euro. Un altro tentato furto, è stato poi registrato in un’abitazione nei pressi dell’ospedale “Luigi Curto“ di Polla.

In questo caso, i malviventi non sono riusciti nel loro intento poiché sono stati messi in fuga. Cresce il malcontento tra i cittadini per i continui episodi di furti e tentati furti, che creano una situazione di paura ed anche di percezione di poca sicurezza.