Allarme furti e sicurezza: il Prefetto convoca i sindaci di Roccadaspide, Aquara, Felitto e Castel San Lorenzo

Dopo essersi rivolti più volte al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, a causa dell’emergenza furti che attanaglia i territori, i sindaci di quattro comuni dell’entroterra cilentano sono stati convocati in Prefettura per mercoledì, 19 marzo.

L’incontro

All’incontro, stabilito dal Prefetto Esposito per le ore 10:00, sono stati invitati a presenziare il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, il sindaco di Felitto, Carmine Casella, il sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza e il sindaco di Aquara, Antonio Marino. Proprio quest’ultimo aveva scritto al Prefetto solo pochi giorni fa denunciando la situazione di allarme creatisi in seguito ad un furto che aveva lasciato sconvolta la cittadina in quanto i malviventi erano riusciti a sottrarre tutti i soldi i contanti e gli oggetti in oro ad una coppia di anziani agendo mentre i coniugi erano in casa.

Tutelare la sicurezza dei cittadini

Mercoledì prossimo, alla presenza degli amministratori, dunque, si riunirà il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto alla presenza degli amministratori per confrontarsi e fare il punto sulle azioni da intraprendere per tutelare la sicurezza dei cittadini.