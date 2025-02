Alfano: ok all’installazione di impianti fotovoltaici

Il Comune di Alfano, guidato dalla sindaca Elena Anna Gerardo, programma opere di efficientamento energetico sul territorio comunale. Approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di installazione di impianti fotovoltaici da 10 KW, da installare a tetto o con tettoia, corredati da colonnina elettrica su edifici e in spazi pubblici.

Le risorse

L’intervento verrà integralmente finanziato con risorse assegnate all’Ente nell’ambito del Piano di Sviluppo della Green Community. La “Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo” aveva ottenuto il finanziamento richiesto di 2.399.994,14 € per la realizzazione del piano di sviluppo della Green Community. I progetti sono finanziati nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2.

Cosa sono le Green Community

L’Avviso Pubblico a cui aveva partecipato l’Ente montano – pubblicato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities in attuazione dell’omonima strategia nazionale delle Green Communities. Le Green Communities (GC) sono comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio.