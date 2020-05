Dalla Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo: 4 maceratori per il “San Luca”

VALLO DELLA LUCANIA. 4 marceratori per l’ospedale “San Luca”. Sono stati acquistati e donati questa mattina dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, presieduta da Vincenzo Speranza. L’Ente ha voluto fare la sua parte in questa emergenza Covid-19. Pertanto ha stabilito di utilizzare risorse di Bilancio per l’acquisito di apparecchiature sanitarie. La spesa complessiva è di 50mila euro, divisa equamente tra gli ospedali di Vallo della Lucania e Sapri.

Oggi la consegna delle apparecchiature sanitarie concordate con il direttore sanitario, Adriano De Vita, al Presidio Ospedaliero San Luca. Si tratta di maceratori, ovvero apparecchiature per triturare contenitori sanitari monouso e le sostanze organiche in essi contenute. I contenitori vengono polverizzati e scaricati nel sistema fognario principale. Il coperchio dell’apparecchiatura si apre e chiude con un sensore ottico a mani libere.

La tecnologia a mani libere riduce la contaminazione incrociata di materiali potenzialmente infettivi e minimizza il rischio di epidemie di reparto, proteggendo personale e pazienti.Tale attrezzature risultano particolarmente utili soprattutto in questo periodo di emergenza, dove il rischio infezione e diffusione di malattie è particolarmente sentito nelle strutture sanitarie.