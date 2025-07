Alfano: dal Comune un bonus per ogni nuovo nato

Il Comune di Alfano ha lanciato un’iniziativa per accogliere i nuovi nati andando così a sostenere le famiglie in un momento delicato e gioioso al tempo stesso quale quello della nascita di un figlio.

L’iniziativa

L’Ente intende rafforzare la natalità nel proprio territorio con la concessione di un contributo una tantum del valore complessivo di € 500 a beneficio di ogni bimbo/bimba nata nell’anno 2024 o nascituro/a nell’anno 2025, contribuendo al sostegno economico delle famiglie residenti.

“Abbiamo pensato di dare in questo modo il benvenuto ai neoalfanesi nella nostra comunità, perché in fondo il vero dono ce l’hanno fatto i genitori mettendo al mondo i nostri piccoli cittadini del futuro”, ha detto la sindaca Elena Anna Gerardo. Per richiedere il bonus basterà compilare in modulo, reperibile o sul sito istituzionale dell’Ente o preso il Comune, ed allegare l’Isee; per tutte le altre informazioni ci si potrà rivolgere agli uffici comunali e alla responsabile del servizio Avv. Giusy Matrella.

Questa non è l’unica misura che il Comune ha attuato in favore delle famiglie, lo ha fatto anche attraverso il contenimento delle tariffe legate ai sevizi volti a favorire il diritto allo studio: quali la mensa e la frequenza della piscina comunale, nonché con iniziative formative ed educative rivolte specificamente alle famiglie.