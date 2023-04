Alburni: uova di Pasqua e cartoline del territorio in dono agli studenti dell’Istituto Comprensivo

Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Serre ha visitato tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Serre – Castelcivita, raggiungendo anche le sedi di Serre e della frazione di Borgo San Lazzaro della Scuola dell’Infanzia.

L’iniziativa: sindaco dona uova di Pasqua e cartoline ai più piccoli

La visita ha voluto essere un modo per esprimere a tutti gli alunni e al personale scolastico, i migliori auguri per una Pasqua serena e felice. Agli studenti è stato donato il consueto uovo di Pasqua e la simbolica cartolina di Serre.

Le dichiarazioni

“Ci si può innamorare dappertutto, ma dove sei nato di più”, questa la frase, del celebre Cesare Zavattini, riportata sulla cartolina. “È sempre bello trascorrere del tempo con i giovani della nostra comunità che, puntualmente, si dimostrano accoglienti e rispettosi, la cartolina contiene parole semplici, ma piene di senso per infondere, anche nei più piccoli, valori come il rispetto, il senso di appartenenza e l’amore per il luogo natìo” ha fatto sapere il sindaco, Antonio Opramolla rinnovando a tutti gli alunni e al personale scolastico gli auguri per una Pasqua serena, con l’auspicio che ognuno possa portare sempre con sè il sole, i colori e l’allegria dei giorni di primavera e la capacità di rinascere dai momenti bui.