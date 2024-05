Alburni: al via lavori di messa in sicurezza delle strade, ecco i Comuni interessati

La Provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della sicurezza della propria rete viaria. In particolare sono in corso lavori sulla S.R. 407 e S.P. 35, nei Comuni di Buccino, Salvitelle, Petina, e Sicignano degli Alburni. L’intervento prevede la sistemazione di tratti del piano viabile dissestato. Inoltre sono in fase di attuazione i lavori di ripristino del piano viabile sulla S.P. 9/b Inn. S.P. 429 (Ponte Oliveto) – Valva – Inn. S.R. ex S.S. 381 (Ponte Temete), nei Comuni di Valva, Laviano e Contursi.

Gli altri interventi

Altri lavori in corso sono quelli sulla S.P. 10/a Tratto Inn. S.P. 65 – Bivio Palomonte, nei Comuni di Contursi Terme e Palomonte, che prevedono la sistemazione del piano viabile fortemente avvallato e sconnesso in tratti saltuari.

L’impegno della Provincia di Salerno

Infine sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione stradale nei tratti più ammalorati della S.P. 32, nel Comune di Valva (da Colliano a ingresso Valva).