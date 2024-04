Agropoli, ok ad interventi di messa in sicurezza di strade comunali

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato il progetto esecutivo, aggiornato con prezzario regionale 2024, relativo agli interventi di “manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di strade comunali”.

Il progetto

Il progetto in questione tratta gli “Interventi di Manutenzione Straordinaria per la Messa in Sicurezza di Strade Comunali”, in quanto le stesse allo stato attuale versano in condizioni di scarsa sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché di degrado ambientale.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a €. 498.305,95 di cui €. 427.101,85 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 71.204,95 per somme a disposizione. La relativa copertura finanziaria è garantita da mutuo contratto con la cassa DD.PP.