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Albanella, successo per “Note di Primavera”: musica e poesia a Matinella

Continua la kermesse "Note di Primavera" della Proloco di Albanella. Successo all'Insolito Caffè in attesa della Festa della Musica del 20 e 21 giugno.

Alessandra Pazzanese

Continua con successo la Kermesse “Note di Primavera”, promossa dalla Proloco APS Albanella, presieduta da Mimmo Santoro e con la direzione artistica del Maestro, Ivano De Simone.

“Note di primavera” sta facendo tappa in diversi bar di Matinella e ieri è arrivata presso il bar “Insolito Caffè” con tanti artisti talentuosi. L’evento culminerà nella grande “Festa della Musica” del 20 e del 21 giugno.

Gli artisti protagonisti della serata all’Insolito Caffè

Ad esibirsi, ieri Lello Oppo e Maurizio Capuano, artisti del gruppo Mysotis, l’artista Quant!co, cantautore polistrumentista e il Dj DDL, Domenico Di Lucia.

Non solo musica: lo spazio dedicato alla poesia

La serata in musica è stata arricchita dal contributo poetico delle autrici Tiziana Curcio autrice del volume “Imis Animi – Versi dal profondo” e Bianca Maria Contini, autrice della raccolta di poesie “Versus”, le due scrittrici hanno letto i componimenti tratti dai loro libri.

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