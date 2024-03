Albanella: stazionarie le condizioni del centauro 39enne ferito in un incidente stradale

Restano stazionarie le condizioni di Adriano Galdi, il centauro 39enne rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Capaccio Paestum. “Adriano per il momento non può parlare e scrivere, ma vi sta leggendo tutti. Vi ringrazia tantissimo per il supporto e appena ci riuscirà ringrazierà di persona tutti quanti. I vostri messaggi sono stati di grande aiuto” è questo il messaggio che i familiari di Adriano Nicola Galdi, 39enne di Albanella rimasto ferito in un incidente stradale, hanno affidato ai social network per ringraziare tutte le persone che, in questo difficile momento, stanno dimostrando la loro vicinanza alla famiglia del giovane.

La dinamica

Il 39enne, titolare di un bar sito nella frazione di Matinella, nel pomeriggio del 22 marzo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel comune di Capaccio Paestum, di preciso in contrada La Pila, mentre era a bordo della sua moto che, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha impattato contro una Mercedes Classe A guidata da un operaio, anche lui di Matinella, che si è subito fermato per prestare soccorso. Per il barista è stato necessario il trasferimento, in codice rosso, prima all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e, successivamente, presso l'ospedale del Mare di Napoli dove è arrivato in eliambulanza.

Centinaia di messaggi social per il 39enne

L'uomo ha riportato la rottura di diverse costole, ferite al braccio e alla clavicola e, a quanto pare, anche la perforazione di un polmone. Centinaia i messaggi di affetto e di incoraggiamento che gli abitanti di Albanella e di Matinella hanno lasciato ad Adriano e alla moglie Federica in attesa che le condizioni di salute del giovane uomo possano presto migliorare.