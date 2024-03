Incidente stradale a Capaccio Paestum: centauro di Albanella in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo Via La Pila, a Capaccio Paestum. Nello scontro frontale tra un'auto ed una motocicletta, il conducente di quest'ultima è finito rovinosamente sull'asfalto, riportando gravi ferite agli arti ed al corpo.

Le condizioni del ferito

Il ferito è un 39enne di Albanella, proprietario di un bar in località Matinella. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in codice rosso all'ospedale ‘San Luca” di Vallo della Lucania. Il centauro, dopo essere stato preso in cura dai sanitari cilentani, è stato poi trasferito d'urgenza e a Napoli, dove si trova tutt'ora in prognosi riservata.

Illeso il conducente dell'auto, una Mercedes Classe A, un operaio anche lui di Matinella di Albanella. L'uomo si è subito fermato per verificare l'accaduto ed allertare il 118.

Indagini in corso

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretti dal capitano Sofia Strafella, che hanno eseguito tutti i rilievi del cado.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.