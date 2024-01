Albanella, si incendia canna fumaria. Intervengono i Vigili del Fuoco

Ad Albanella una famiglia è stata costretta a chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco in seguito all’incendio della canna fumaria della loro abitazione. Il fatto si è verificato questa sera presso un’abitazione sita in via San Chirico.

La dinamica

I proprietari, notando il fuoco provenire dalla canna fumaria, hanno temuto il peggio e rendendosi conto che la parte circostante alla canna fumaria si stava surriscaldando hanno avuto la prontezza di chiamare subito i Vigili del Fuoco di Agropoli. L’incendio è stato così domato.

Non si registrano feriti

Per fortuna tutti gli abitanti dell’edificio sono rimasti illesi.