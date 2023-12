Eboli: Incendio ad un appartamento al rione Paterno. Danni strutturali alla palazzina

Incendio a Eboli nel rione Paterno. È accaduto questa mattina, qualche minuto dopo mezzogiorno. Lingue di fuoco e fumo nero hanno improvvisamente invaso uno stabile popolare nel rione Paterno in via Di Vittorio, a pochi passi dall’incrocio per a Grataglie, e subito è stato panico.

I fatti

Urla disperate e fuggi fuggi generale. Sul posto prima delle forze dell’ordine gli altri residenti del popoloso quartiere che hanno cercato di prestare le prime cure ai malcapitati residenti. Le autoscale dei vigili del fuoco sono entrate in azione e i caschi rossi hanno provveduto a mettere in salvo gli abitanti dello stabile.

Le cause

Ignote le cause che hanno scatenato l’incendio anche se stando alle prime voci che si sono rincorse potrebbe trattarsi del mal funzionamento di una bombola di gas.

Diverse le persone trasferite in ospedale per le prime necessarie cure del caso. Una donna avrebbe riportato conseguenze più gravi con ustioni al volto e difficoltà respiratorie.

Danni strutturali alla palazzina che è stata evacuata in via precauzionale per problemi di stabilità al solaio.