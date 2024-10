Albanella, scontro tra due auto a Matinella: due feriti lievi

Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 9:30, un incidente stradale che poteva avere delle conseguenze gravissime si è verificato in via Fravita, nel comune di Albanella e, nello specifico, nella frazione di Matinella.

La ricostruzione

A scontrarsi un sessantenne del posto che era uscito da poco dalla sua abitazione per recarsi al lavoro. Il sessantenne si trovava a bordo della sua Ford Mondeo quando si è scontrato con un venticinquenne residente a Battipaglia alla guida di una Dacia. Velocità sostenuta ed imprudenza alla base del sinistro.

I soccorsi

Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari del 118 sul posto non hanno ritenuto necessario il ricovero in ospedale per i due conducenti che, per fortuna, hanno riportato solo lievi ferite. Entrambi non avevano nessun passeggero a bordo dei loro veicoli.

Per diverso tempo le auto sono rimaste ferme al centro della carreggiata e ciò ha comportato seri disagi alla circolazione visto anche l’orario di punta.

L’intervento della Polizia Municipale di Capaccio Paestum

Sul luogo del sinistro sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale del vicino comune di Capaccio Paestum, al comando di Sofia Strafella, che hanno seguito le operazioni di soccorso e di sgombero della carreggiata e hanno veicolato il traffico fino al regolare ripristino della circolazione.