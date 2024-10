Incidente mortale a Salerno: la vittima aveva 22 anni

Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulle strade di Giovi Altimari a Salerno. Lo scontro, tra una motocicletta e una Fiat Panda, si è rivelato fatale per il giovane centauro.

Indagini sulla dinamica

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto insieme ai sanitari del 118. Stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che nessuno dei due veicoli fosse a velocità elevata. Tuttavia, l’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane, deceduto sul colpo.

La tragedia si è consumata a pochi metri dalla sua abitazione. La notizia si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto amici e parenti della vittima. Sul luogo dell’incidente si è radunata una folla di persone, profondamente colpite da quanto accaduto.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause esatte dell’incidente.