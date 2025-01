Albanella: la senatrice Felicia Gaudiano torna in Senato. L’intervista

Felicia Gaudiano, originaria di Albanella, si è insediata in Senato. Gaudiano, senatrice del Movimento 5 Stelle fino al 2022, succede in Senato al compianto Franco Castiello.

L’impegno della Senatrice

In questi due anni, Felicia Gaudiano, che ha partecipato anche alle elezioni europee e prima non eletta all’interno della Lista Proporzionale in Senato, è rimasta attiva anche accanto ai gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle partecipando a diverse iniziative.

Ai microfoni di InfoCilento, la Senatrice, ha tracciato il bilancio delle azioni svolte in passato e ha parlato degli obiettivi da raggiungere anche per lo sviluppo del Cilento.