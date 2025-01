Felicia Gaudiano subentra in senato a Francesco Castiello. Un minuto di silenzio per il politico cilentano

L’Aula del Senato ha reso omaggio al senatore Francesco Castiello (M5s), scomparso all’età di 82 anni lo scorso 31 dicembre. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha invitato i presenti a osservare un minuto di silenzio in memoria del senatore, sottolineando il suo contributo sempre pacato e attento. “Sapete quale fosse il suo apporto sempre pacato e attento, mai fuori dalle righe in quest’Aula e così lo ricordiamo con grande affetto e amicizia”, ha dichiarato La Russa.

Un Impegno Costante

Eletto per la prima volta nel 2018, Francesco Castiello ha dimostrato un impegno costante durante la sua seconda legislatura. La sua dedizione e il suo valore umano e politico sono stati riconosciuti da molti, come dimostrano i numerosi messaggi di cordoglio ricevuti dalla Presidenza del Senato e dai vari esponenti politici nazionali e locali.

Un Saluto Affettuoso

Il presidente La Russa ha rivolto un deferente e affettuoso saluto ai familiari presenti in Aula, ringraziando il presidente Conte per la sua partecipazione. “I tanti pensieri di cordoglio che sono giunti in questi giorni a noi stessi come Presidenza del Senato, al Gruppo, ma anche ai familiari sono la migliore testimonianza del suo valore umano e politico”, ha aggiunto La Russa. L’Assemblea ha quindi osservato qualche momento di raccolto silenzio in ricordo del senatore.

La surroga

Si è poi proceduti alla proclamazione di Felicia Gaudiano a senatrice, politica pentastellata di Albanella, già stata in Senato nella precedente legislatura.