Albanella, la sede dell’IPSAR “Piranesi” di Matinella non chiuderà

Negli ultimi giorni è circolata, sui social network, la notizia della chiusura della sede scolastica dell’IPSAR “Piranesi” della frazione Matinella di Albanella, la storica sede dell’Alberghiero.

Il chiarimento della dirigente

Sulla notizia, poi smentita, si è espressa la Dirigente Scolastica del Piranesi, che ha la sua sede principale a Capaccio Paestum, Giovanna Tufarelli: “E’ una polemica che si è instaurata negli ultimi giorni, ma posso dire che io, in qualità di Dirigente Scolastica reggente dell’Istituto “Piranesi, non ho parlato con nessuno della situazione futura del plesso scolastico di Matinella che continuerà ad esistere. A settembre ci saranno tre classi e per quanto riguarda la situazione relativa agli accordi provinciali posso dire che c’è un accordo di programma con l’ente locale che rimane” ha fatto sapere la Dirigente aggiungendo che non si è formata la prima classe perché c’erano pochi iscritti, studenti tempestivamente avvisati e che frequenteranno i plessi delle località di Gromola e Santa Venere.

“Devo dire che in questo anno di reggenza ho notato che la collaborazione con l’ente locale è stata molto scarsa anche per quanto riguarda la questione relativa ai furti: abbiamo subito numerosi piccoli furti e la referente del plesso è stata spesso dai carabinieri per denunciare quanto accaduto, ma quando ho interloquito con i vari amministratori per chiedere la presa in carico del problema e quindi l’installazione di un antifurto, non ho ricevuto alcuna risposta fattiva. Questo è accaduto anche quando ho affrontato il problema dei trasporti utili ad implementare il plesso di Matinella, dal lato amministrativo ho ricevuto il nulla e se la scuola di Matinella deve continuare ad esistere, come credo sia giusto, ci deve essere maggiore collaborazione tra la scuola e l’ente locale perché solo in questo modo possiamo far risorgere in maniera opportuna e fattiva il plesso di Matinella” questo l’appello della Tufarelli agli amministratori albanellesi.