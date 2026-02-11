Albanella, la Festa dell’Olio eletta “Sagra d’Eccellenza”: premiazione alla Camera dei Deputati

La comunità di Albanella consolida la sua posizione di rilievo nella promozione delle eccellenze campane. La Festa dell’Olio ha ufficialmente ottenuto il marchio di “Sagra d’Eccellenza”, un titolo che premia la qualità della manifestazione e l’impegno profuso nella valorizzazione delle tradizioni culinarie del territorio. Il risultato è il frutto del lavoro coordinato dell’ATS U’Vitt, guidata dalla dottoressa Annamaria Vito, che ha saputo unire diverse realtà associative locali, tra cui l’APS Sophia, l’ASD Albanella, l’Associazione Di Nuovo Insieme, la Nuova Pro Loco Albanella APS, l’APS Mimì, la Pro Loco Albanella, l’Associazione Demetra & Kore, l’APS Pubblimat, il Forum dei Giovani Albanella e l’Opera Nicola Vernieri.

Il ruolo di EPLI e la forza della rete associativa

Il riconoscimento è stato promosso dall’EPLI Italia, presieduta dal dottor Pasquale Ciurleo, e dall’EPLI Campania, sotto la guida del dottor Pietro Pedro Bernardo. Determinante è stata la partecipazione di due realtà associate alla rete EPLI, la Nuova Pro Loco APS e l’APS Mimì, all’interno dell’ATS U’Vitt.

Questa sinergia ha dimostrato una spiccata capacità organizzativa e un orientamento costante verso la tutela delle tipicità gastronomiche. Il marchio non solo attesta l’alto livello degli eventi proposti, ma ribadisce il legame indissolubile tra l’identità culturale di Albanella e il suo patrimonio enogastronomico.

Un percorso di crescita tra amministrazione e territorio

Il nuovo traguardo si inserisce in un percorso virtuoso già avviato lo scorso anno, quando Albanella ha ricevuto il titolo di “Città dell’Olio d’oliva” grazie all’operato dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Josca. L’unione di competenze e la visione comune hanno permesso alla manifestazione di evolversi, diventando un vero e proprio percorso esperienziale tra i sapori e la storia locale.

Fondamentale è stato l’apporto dell’Assessore al Turismo Edoardo Vito, del presidente dell’Opera Nicola Vernieri, il dottor Giovanni Lamberti, e di Luigi Cerruti, direttore Federcomtur Est Europa.

La cerimonia ufficiale presso la Camera dei Deputati

Il premio verrà consegnato ufficialmente il prossimo 18 marzo 2026 in una cornice istituzionale di alto profilo: la Camera dei Deputati. La motivazione espressa da EPLI Italia evidenzia il “notevole coinvolgimento della comunità locale e l’impegno collettivo verso la preservazione e la valorizzazione della tradizione olivicola”.

La Festa dell’Olio viene così riconosciuta come un modello di eccellenza capace di salvaguardare la memoria storica e produttiva di una terra votata alla qualità.