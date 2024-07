Albanella, Giornata per la Vita e per Vito: torna l’iniziativa solidale per cardioproteggere il Cilento

Nuovo appuntamento con l’iniziativa solidale la Giornata per la Vita e per Vito promossa dall’associazione La Panchina ODV. L’iniziativa, come di consueto, si terrà durante l’ultima domenica di luglio. Domenica 28, a Borgo San Cesareo di Albanella, nella piazza centrale della frazione albanellese, i volontari dell’associazione saranno pronti ad accogliere i visitatori per promuovere l’iniziativa destinata alla cardio protezione del Cilento. Patrocinano l’iniziativa: Il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Monti Alburni, il Comune di Albanella, la Comunità Montana Alento Montestella, il Comune di Ogliastro Cilento e di Prignano Cilento.

Il programma

La Giornata per la Vita e per Vito avrà inizio alle ore 17.00 con l’apertura dell’area gioco e animazione con Falù animazione. Come ogni anno i volontari dell’associazione Carmine Speranza ODV spiegheranno ai presenti l’importanza delle nozioni di pronto soccorso. Azioni semplici e troppo spesso poco conosciute che possono salvare vite umane. Alle ore 18.00 sport e benessere con le associazioni sportivo dilettantistiche del posto, tra queste l’ASD Buffalo Basket Mentality. Alle ore 20.00 l’Associazione Cordace presenta “Danziamo in tutte le lingue del mondo” a cura di Mariagrazia Lettieri. Alle ore 21.00 concerto per la vita con la musica salentina degli Alla Bua. Presenta Stefania Maffeo. Prevista una area food. L’obiettivo della serata prevede la raccolta di fondi per l’acquisto di più DAE da installare nel Comune di: Ogliastro Cilento, Prignano Cilento e Laureana Cilento.

I comuni cardioprotetti

Negli anni precedenti l’associazione La Panchina ha installato dispositivi salvavita nei diversi comuni del Parco del Cilento e non solo (Albanella, Altavilla Silentina, Felitto, Orria, Ottati, Torchiara, Agropoli, Stio, Magliano Nuovo, Monteforte Corleto, Piaggine, Laurino, Capaccio-Paestum) arrivando a coprire anche il comune più piccolo della Regione Campania, Valle dell’Angelo. I DAE sono acquistati con le raccolte fondi di queste serate e con la lotteria della solidarietà e forniscono alle piccole comunità cilentane, lontane dalle strutture ospedaliere, un prezioso strumento salvavita.

L’impegno dell’associazione La Panchina

L’associazione oltre all’installazione si occupa di monitorare l’efficienza e la funzionalità dei defibrillatori installati; tutti i dispositivi sono provvisti di una struttura riscaldante e di materiale dedicato per essere utilizzato in qualsiasi momento. “È nostra intenzione continuare a promuovere il tema della cardio protezione attraverso l’installazione di defibrillatori su tutta l’area del Cilento. Il nostro obiettivo è salvare vite – commenta Emilia Verderame, presidente dell’associazione La Panchina – vi aspettiamo a Borgo San Cesareo di Albanella per realizzare insieme questo importante gesto“.