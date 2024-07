Albanella, furto ai danni di un tabacchino della frazione Matinella

Torna l’incubo dei ladri ad Albanella. Nella notte i malviventi hanno raggiunto la tabaccheria Di Biasi sita lungo la SP11a, nei pressi della rotatoria della frazione di Matinella. Erano circa le 2:30 quando gli uomini, più di uno e non ancora identificati, hanno raggiunto, a bordo di un’Audi A6 station wagon, il tabacchino e hanno forzato la saracinesca per entrare nell’esercizio ma subito sono scattati i sistemi d’allarme dell’antifurto.

Sembrerebbe che l’auto utilizzata sia la stessa usata per mettere a segno altri colpi nella zona. Tuttavia i malviventi sono riusciti comunque a portare via diverse stecche di sigarette e diversi gratta e vinci. In queste ore i proprietari, insieme alle Forze dell’Ordine giunte sul posto, stanno cercando di capire a quanto ammontano i danni arrecati.

I cittadini di Albanella continuano a chiedere l’incremento dei controlli per contrastare il fenomeno dei furti che da mesi, oramai, attanaglia l’intero territorio.