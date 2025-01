Albanella: fuori pericolo l’operaio caduto dal tetto di un’azienda

È ricoverato presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno il 53enne del napoletano caduto mentre montava dei pannelli solari in un’azienda bufalina della zona. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 di ieri in via Sorvella, tra Capaccio Paestum e la frazione Matinella di Albanella. L’uomo è precipitato da circa tre metri di altezza.

I soccorsi

I presenti hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto è giunta l’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum, ma immediatamente il personale sanitario ha ritenuto di dover attivare l’elisoccorso atterrato in un campo vicino al luogo dell’incidente.

L’uomo è stato, dunque, trasportato in eliambulanza presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno per le diverse fratture riportate agli arti e nelle ultime ore, per fortuna, è stata diffusa la notizia che non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per effettuare tutti i rilievi del caso.