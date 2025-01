Incidente sul lavoro ad Albanella, ferito operaio

Dramma sfiorato questa mattina in località Sorvella, tra Matinella e Capaccio Paestum. Un uomo sarebbe precipitato da un’altezza di oltre tre metri mentre lavorava in una azienda bufalina.

I soccorsi

Sono stati i colleghi a far scattare i soccorsi. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118. Intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum e un’automedica.

Le condizioni dell’uomo sarebbero gravi. Per lui è stato disposto il trasferimento in ospedale al “Ruggi” di Salerno in elisoccorso.