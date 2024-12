Albanella e Capaccio Paestum nella morsa dei ladri: rubati anche cavi di rame della pubblica illuminazione

È stata una notte di paura, quella appena trascorsa, ad Albanella: segnalazioni di auto e persone che si aggiravano in alcune località del comune, in particolare in località Palata, si sono susseguite già a partire da ieri sera e sono durate per tutta la notte. I ladri, solo un giorno fa, avevano provato a mettere a segno un furto presso un’officina di Albanella, ma poi, nel timore di essere scoperti, capendo di aver generato dei sospetti nei proprietari dell’abitazione e della stessa attività, erano fuggiti.

Paura su tutto il territorio

In tutto il territorio resta alta la tensione, le telefonate alle forze dell’ordine sono continue anche da Capaccio Paestum: in località Laura, proprio sul lungomare, i malviventi sono riusciti a portare via addirittura dei cavi di rame aprendo i pozzetti con i fili della pubblica illuminazione. Il furto ha fatto sì che i lampioni della zona si spegnessero lasciando al buio un tratto di circa seicento metri.

Paura tra i cittadini

I comuni puntano a potenziare i sistemi di videosorveglianza, ma i cittadini sono provati: solo due giorni fa, a pochi chilometri dalla Laura, due anziani si sono ritrovati faccia a faccia con ben quattro ladri poi dileguatisi.

In tutto il territorio non c’è pace: sono centinaia le segnalazioni di furti, tentativi di furti degli ultimi mesi e diversi i casi in cui si sono registrate anche delle aggressioni da parte dei ladri, ma, fino ad ora, nessun malvivente è stato identificato.