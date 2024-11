Sicignano degli Alburni, furto in un noto ristorante: bottino da migliaia di euro

Ci hanno messo pochissimi secondi per portare via migliaia di euro, l’azione dei ladri ai danni del ristorante “O Camionista”, sito allo svincolo autostradale di Sicignano degli Alburni, fa paura.

La ricostruzione

Ciò che è emerso dalle telecamere di videosorveglianza del locale è che i malviventi sembrano veri e propri professionisti del furto: in poco meno di due minuti sono riusciti ad entrare nell’attività, a portare via il dispositivo per cambiare le monete, ad aprire la cassa, ad impossessarsi dei gratta e vinci e a scappare. I ladri hanno agito nella notte, quando il locale era chiuso e identificarli sembra impossibile: erano in quattro, ma tutti avevano il volto coperto.

Ingente il bottino

I proprietari giunti sul posto all’alba di ieri mattina per riaprire l’attività hanno trovato tutto in subbuglio e hanno allertato i carabinieri, ma i quattro malviventi si erano già dileguati. I proprietari dell’attività hanno provveduto a rimboccarsi le maniche intenzionati a non scoraggiarsi e ad andare avanti, ma il fatto ha fortemente scosso residenti e commercianti nella zona che, vista l’abilità dei ladri e il numero enorme di furti messi a segno anche in luoghi dotati di sofisticati sistemi d’allarme.