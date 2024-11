Capaccio Paestum, furto sventato in via Vasca di Colmata: anziani si ritrovano faccia faccia con i ladri

Non accenna ad arrestarsi il fenomeno dei furti nel Cilento e nel pomeriggio di oggi due anziani residenti in via Vasca di Colmata, nel comune di Capaccio Paestum, si sono ritrovati faccia a faccia con i ladri.

I fatti

I malviventi, descritti dai due residenti come uomini molto alti e dalla carnagione scura, sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione dal balcone.

I due coniugi, sentendo dei rumori, hanno inizialmente pensato che fosse rientrato il giovane nipote, che con la sua famiglia vive in un’altra area della stessa casa, ma poi preoccupati dal fatto che lo stesso nipote non li avesse salutati, come da abitudine, si sono recati dinanzi al portico d’ingresso della villetta per verificare e, a quel punto, si sono ritrovati faccia a faccia con uno dei ladri, subito dopo, da un ripostiglio dell’abitazione, sono usciti altri tre uomini che, insieme al primo, si sono dati alla fuga.

Bloccati dalla paura e fortemente scossi dinanzi alla scena, i due anziani non sono riusciti a bloccare i ladri.

Erano circa le 17:00 del pomeriggio e, a quanto pare, quando i malviventi sono stati scoperti avevano appena iniziato a rovistare in uno sgabuzzino e in un cassetto sito in una stanza del piano superiore dell’abitazione quindi, per fortuna, non sono riusciti a portare via nulla.

La famiglia ha avvertito subito le forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto.

Nella zona resta la paura dei furti e i residenti continuano a chiedere l’incremento dei controlli.