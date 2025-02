Albanella, compagine locale senza impianto sportivo: «Amministrazione sia vicina alle società sportive»

L’Atletico Albanella ha affrontato e perso la sfida contro l’Altavilla Silentina, ma è un altro aspetto della partita a lasciare l’amaro in bocca alla società sportiva: l’assenza totale di rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Una partita dai due volti

Sul campo, la partita è stata combattuta e ha offerto spettacolo, con un risultato finale di 3-1 a favore dell’Altavilla Silentina. Nonostante la sconfitta, l’Atletico Albanella ha dimostrato grande carattere e determinazione. Fuori dal campo, però, la situazione è diversa. L’assenza di qualsiasi rappresentante dell’amministrazione comunale di Albanella alle tribune ha suscitato profondo disappunto nella società sportiva e tra i tifosi.

L’appello dell’Atletico Albanella

«L’amarezza per l’assenza di qualsiasi rappresentante dell’amministrazione comunale di Albanella è stata palpabile, un’assenza che pesa in un contesto dove il calcio locale sta cercando di crescere e svilupparsi», fanno sapere dalla società. «Nonostante l’impegno della squadra e della dirigenza, il disinteresse dell’amministrazione è stato percepito come un grave schiaffo per un club che, invece, è considerato un modello da altre realtà sportive per la sua organizzazione, condotta e impegno. Questa mancanza di supporto istituzionale diventa sempre più difficile da giustificare, e a questo punto la società non può più fare a meno di sollecitare pubblicamente l’amministrazione di Albanella».

Un futuro incerto

L’assenza di un campo di casa e il mancato sostegno dell’amministrazione comunale gettano un’ombra sul futuro dell’Atletico Albanella. La società, nonostante le difficoltà, continua a lavorare con passione e determinazione, ma fa sapere di avere bisogno del supporto di tutta la comunità per poter crescere e raggiungere i propri obiettivi.

Le richieste della società

L’Atletico Albanella chiede all’amministrazione comunale di avere a disposizione innanzitutto una casa. «Attualmente la possibilità di giocare in casa è stata garantita grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Capaccio, che ha permesso al club di continuare a far vivere questo progetto calcistico, evitando che venisse vanificato. Tuttavia questa non risulta una soluzione sostenibile. L’Atletico Albanella merita di tornare a giocare a casa propria». Di qui l’appello: «L’Atletico Albanella invita tutti i cittadini di Albanella a sostenere la squadra e a chiedere all’amministrazione comunale di intervenire in favore dello sport locale»