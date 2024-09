L’Asd Albanella pronta all’esordio stagionale

Inizia in trasferta la stagione dell’ASD Albanella 2015 che dovrà affrontare, Sabato 28-09-2024 al palazzetto di San Pietro al Tanagro, il Real Diano nella partita di andata valida per il primo turno di coppa Campania di C2 calcio a 5.

La compagine Albanellese si appresta ad iniziare questa nuova stagione riconfermando tutta la rosa dell’anno precedente, vincitrice del campionato di serie D girone E.

“Tutti i ragazzi meritano di giocare nella categoria hanno conquistato sul campo” Queste le parole di Mister Omar Aajam e del suo vice Davide Mazza.

Non sono mancati però innesti di qualità come Carmine De Rosa, Andrea Salerno, Giuseppe Morra, Mattia Montano e Taglianetti Oscar che vanno a completare una rosa già competitiva e serviranno a dare ulteriori alternative alle rotazioni del Mister.

“Pur essendo esordiente della categoria, la squadra intende fare la propria parte ponendosi come obbiettivo stagionale una salvezza tranquilla. Alla base progetto ASD ALBANELLA ci sono valori come: aggregazione, integrazione ed educazione. Questo è quello che vogliamo insegnare ai bambini e ragazzi del nostro settore giovanile attraverso lo sport e attraverso il FUTSAL. I ragazzi della prima squadra saranno l’esempio e la guida per i giovani” . Dichiara il presidente Ettore Vito.