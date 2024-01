Al via un progetto per lo sviluppo del territorio: convocati gli Stati Generali dei Comuni del Cilento

L’Associazione Terre del Cilento ODV ha organizzato la prima edizione degli “Stati Generali dei Comuni del Cilento”, un evento che riunirà le istituzioni territoriali, gli operatori sociali ed economici del territorio per discutere e delineare le linee di sviluppo della splendida area cilentana.

L’iniziativa

L’incontro avrà luogo il 27 gennaio 2024 alle 15:30 presso la suggestiva Tenuta Punta Galera a Palinuro, e si preannuncia come un momento cruciale per la collaborazione e la costruzione di una visione condivisa per lo sviluppo del Cilento.

L’Associazione Terre del Cilento ODV, promotrice dell’evento, si propone di favorire il dialogo e lo scambio di idee tra le istituzioni locali, provinciali, regionali e nazionali, gli operatori sociali ed economici, al fine di sviluppare strategie mirate alla valorizzazione del turismo, del patrimonio culturale, ambientale, economico e sociale del territorio.

L’evento gode del patrocinio delle istituzioni territoriali, sottolineando l’importanza che le istituzioni attribuiscono all’iniziativa e al suo contributo al progresso della comunità cilentana. La partecipazione attiva di enti e associazioni è fondamentale per la costruzione di solide basi su cui sviluppare progetti concreti e sostenibili.

Un’opportunità per il territorio

Gli Stati Generali dei Comuni del Cilento rappresentano un’opportunità unica di confronto e condivisione di idee, esperienze e prospettive per delineare un futuro comune, improntato alla sostenibilità e al benessere della comunità cilentana.

«L’Associazione Terre del Cilento ODV invita tutti coloro che sono interessati a partecipare attivamente all’evento. La Tenuta Punta Galera, con la sua atmosfera unica, offre il contesto ideale per stimolare la riflessione e la creatività, promuovendo una discussione costruttiva e orientata agli obiettivi», si legge in una nota.