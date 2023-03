Al via tre giorni dedicati alla musica: ad Agropoli una Master Class di sassofono

Ancora una volta ad Agropoli la musica è protagonista. Da oggi, 10 marzo fino a domenica 12 marzo si terrà una Master Class di Saxofono con il maestro Silvio Rossomando docente e concertista di livello internazionale. Vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, tiene corsi di perfezionamento come docente presso il Conservatorio “Rossini” di Pesaro e l’Accademia Italiana del Sassofono.

La Master Class: ecco tutti i dettagli

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti di saxofono delle scuole secondarie di I grado, dei licei musicali e dei conservatori che hanno l’interesse di perfezionare i propri studi in campo musicale.

Le tre giornate sono state organizzate dal professore Pasquale Massanova in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale Sintonie, l’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” e il Liceo Musicale “Alfonso Gatto”.

Gli allievi, in questi tre giorni di full immersion, avranno l’occasione di suonare con il maestro Silvio Russomando, che grazie alla sua un’intensa attività da concertistica come solista, lo ha portato ad esibirsi in Paesi come Romania, Austria, Svizzera, Irlanda, Polonia e Moldavia. Ha suonato in grandi orchestre, con l’Orchestra Sinfonica G. Verdi di Milano, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Regio di Torino e l’Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo sotto la guida di prestigiosi direttori tra i quali Riccardo Chailly, Juraj Valčuha, Ezio Bosso, Daniel Oren, Luis Bacalov.

Le dichiarazioni

“In questo weekend più di venticinque giovani sassofonisti si ritroveranno ad Agropoli per un momento di alta formazione musicale sotto la guida del maestro Silvio Rossomando, docente e concertista di livello internazionale. Organizzare questa master class sarebbe stato impossibile senza la fondamentale collaborazione dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “G. Rossi Vairo” e del Liceo Musicale “A. Gatto” che dal primo momento hanno sostenuto l’iniziativa con l’intento di offrire un’occasione di crescita culturale per i giovani musicisti del territorio” – dichiara il professore Massanova, docente di saxofono presso l’istituto comprensivo “G. Vairo”.

La location

La location dell’evento sarà l’Auditorium – Laboratorio Musicale dell’I.C. “G. Rossi Vairo”, fiore all’occhiello dell’istituto con la sua sala recentemente rinnovata e dotata, tra l’altro, delle più aggiornate tecnologie per la musica ed il teatro.

Il Concerto finale

Tutti gli allievi che parteciperanno alla master class parteciperanno al concerto finale, domenica 12 marzo alle ore 20:00, presso l’Auditorium I.C. “Gino Rossi Vairo” di Agropoli.

Al concerto finale, i venticinque allievi, avranno l’occasione di suonare con l’Ensemble Saxas e saranno diretti dal maestro Silvio Russomando.