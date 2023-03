Al via la riqualificazione urbana con un investimento di oltre 270mila euro: ecco dove

Sarà espletata nei prossimi giorni la gara d’appalto per l’affido degli interventi di riqualificazione urbana a Castel San Lorenzo, che serviranno a ripristinare strade e muri adiacenti ad esse.

Il costo totale dei lavori ammonta a 272.651,47 € e l’ente, guidato dal sindaco Giuseppe Scorza, potrà investire questa somma grazie ad un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il progetto

I lavori si sono resi necessari a causa dei diversi disagi riscontrati dai cittadini, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Le zone interessate dagli interventi includono via Noele, via Don Gennaro, via Vigna della Corte e le località Tempa, Genzano, Madonna della Stella e Olivella.

La riqualificazione di queste aree rappresenta un’importante occasione per migliorare la qualità della vita dei residenti e per rendere la città più accogliente per i visitatori. Gli interventi previsti riguarderanno la sistemazione delle strade e dei muri adiacenti, la riqualificazione delle piazze e la creazione di nuovi spazi verdi.

La dichiarazione

Il sindaco Scorza ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione del mutuo che consentirà di finanziare questi interventi e ha sottolineato l’importanza di investire nella riqualificazione urbana per migliorare la vivibilità della città e attrarre nuovi investimenti.

La gara d’appalto per l’affidamento dei lavori rappresenta un passaggio importante per la realizzazione di questo progetto, che sarà monitorato attentamente dall’amministrazione comunale per garantire la massima qualità dei risultati ottenuti.