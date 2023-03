Vibonati: al via la riqualificazione urbana dell’Ex Edificio Scolastico con un nuovo Centro Polifunzionale

Il comune di Vibonati si appresta a realizzare un importante intervento di riqualificazione urbana che riguarda l’Ex Edificio Scolastico di via della Repubblica. L’amministrazione comunale ha indetto la procedura di gara per la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, un’opera attesa da tempo dalla comunità locale.

I fondi

Grazie al finanziamento del P.N.N.R. (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza) ottenuto dall’amministrazione, pari a ben 1,387 milioni di euro, sarà possibile realizzare un nuovo Centro Polifunzionale con un Auditorium per iniziative e manifestazioni. Questo importante intervento consentirà di riqualificare uno spazio vitale per la frazione rivierasca, creando un nuovo centro di aggregazione e di cultura per tutta la comunità.

La pubblicazione del bando di gara avviene oggi, e ci saranno 30 giorni di tempo per rispondere. Le ditte interessate potranno presentare la propria offerta entro l’11 aprile 2023, termine ultimo per la presentazione delle proposte.

I lavori in programma

Subito dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio. Si tratta di un intervento di notevole importanza per l’intera comunità locale, che finalmente vedrà realizzato un sogno atteso da tempo.

La nuova struttura sarà un’opera moderna ed efficiente, in grado di ospitare eventi culturali di grande rilevanza e di offrire alla cittadinanza uno spazio polifunzionale per le attività quotidiane. Il comune di Vibonati, con questo importante intervento, dimostra la propria attenzione alle esigenze della comunità locale, e la volontà di investire nelle infrastrutture e nella cultura per il bene della collettività.