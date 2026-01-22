Al via i lavori al campo sportivo di Prignano Cilento: un investimento per «il benessere della comunità»

Il Comune di Prignano Cilento compie un passo avanti verso il potenziamento delle proprie infrastrutture sociali e sportive. Nei giorni scorsi, infatti, è stata formalizzata la consegna dei lavori per il progetto di “Adeguamento dell’Impianto Sportivo San Giuliano”, un intervento atteso che mira a trasformare l’attuale struttura in un centro moderno e funzionale.

Dettagli del progetto e finanziamenti

L’opera è parte integrante dell’Accordo per la Coesione della Regione Campania ed è finanziata attraverso la delibera CIPESS n. 70/2024. Il progetto rientra nell’area tematica dedicata alla “Riqualificazione urbana”, a testimonianza di come lo sport sia considerato un elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio.

L’importo contrattuale dei lavori e delle forniture ammonta a complessivi 534.998,50 euro (oltre IVA).

Tempi di esecuzione e obiettivi sociali

Con la consegna del cantiere avvenuta ufficialmente il 19 gennaio 2026, si apre una fase di lavori che, secondo il cronoprogramma, durerà 150 giorni. Se i tempi saranno rispettati, la comunità di Prignano Cilento potrà disporre del nuovo impianto entro l’inizio dell’estate.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Chirico, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo, sottolineando che l’intervento rappresenta “un altro passo avanti per migliorare gli spazi dedicati allo sport, all’aggregazione e al benessere della nostra comunità”. Non si tratta quindi solo di un restyling tecnico, ma di un investimento sul capitale sociale, offrendo ai giovani e a tutti i cittadini un luogo sicuro e all’avanguardia dove praticare attività fisica e socializzare.

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva puntato anche ad ulteriori risorse per garantire interventi accessori per l’impianto sportivo.