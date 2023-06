Al via gli incontri dei cittadini intenzionati a ricostituire la Pro Loco di Altavilla Silentina

In seguito al decreto regionale che ha sancito la cancellazione della vecchia Pro Loco di Altavilla Silentina dall’albo regionale, dopo aver appurato che da anni non rispondeva alle richieste di partecipazione attiva dei cittadini, si apre una nuova fase. I promotori della nascita di una Pro Loco più inclusiva stanno organizzando degli incontri per ridisegnare lo statuto e il programma d’azione.

Il gruppo iniziale

Terminata la fase di redazione del programma sarà convocata una riunione generale aperta a tutti. Il gruppo iniziale è costituito da Oreste Acito, Antonio Bruno, Carmine Di Masi, Erika Di Matteo, Michele Ingenito, Lucia Iuliano, Piero Lettieri, Oreste Mottola, Alex Serratore e Claudio Vaselli che provvederanno anche ad informare i cittadini interessati sull’andamento dei lavori e sulle date dei prossimi appuntamenti. I cittadini che avevano presentato la richiesta di iscrizione anche alla vecchia Pro loco saranno aggiornati tempestivamente attraverso una mailing list nella quale è stato inserito il loro indirizzo.

La dichiarazione dell’avv. Errico

“Dopo aver messo a punto il programma della nuova Pro Loco sarà il momento di discutere dello Statuto.

Solo alla fine di questi lavori preparatori, consapevoli di quali saranno i compiti da affrontare e dopo aver deciso come funzionerà l’associazione, si passerà all’individuazione dei nomi a cui attribuire la responsabilità della presidenza e della direzione della nuova Pro Loco.”

“La Pro loco che vogliamo far nascere dovrà essere effettivamente inclusiva e rappresentativa di tutto il territorio. Terminata la prima fase in cui il mio impegno era molto visibile data la natura tecnico-giuridica delle operazioni necessarie, adesso mi limito ad assicurare la mia disponibilità per eventuali consulenze, nella certezza che durante i prossimi lavori si manifesteranno in modo naturale i nomi delle persone che saranno più adatte e disponibili ad assumere i ruoli giusti per la governance del nuovo organismo”, ha affermato l’avvocato Tommaso Errico che, in questi mesi, ha dato pieno supporto ai cittadini desiderosi di far parte della Pro loco e di contribuire, così, attivamente alla vita del paese.