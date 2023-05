Al via gli aperitivi letterari: l’iniziativa del Forum dei Giovani di Eboli

Il Forum dei giovani di Eboli, che lavora in modo omogeneo cercando di proporre iniziative varie e che possano andare incontro alle esigenze dei giovani, ha deciso di proporre degli appuntamenti durante i quali poter dar spazio ad autori emergenti e alle nuove uscite, per poter permettere il confronto e lo scambio di opinioni e per poter promuovere l’importanza della lettura.

Il programma dell’iniziativa

Gli Aperitivi Letterari saranno degli appuntamenti bimestrali grazie ai quali verrà dato ampio spazio anche ai locali di Eboli, in quanto il progetto sarà itinerante.

Il progetto si svolge in occasione del Maggio dei Libri, in collaborazione con il Comune di Eboli, per poi proseguire con nuove e importanti iniziative.

Il primo appuntamento sarà Mercoledì 17 maggio, presso il locale Volume, alle ore 18.30, con la presentazione del libro “Il Giorno Muto” scritto da Vincenzo Benvenuto, avvocato e scrittore salernitano.

Il secondo appuntamento sarà Mercoledì 24 maggio e saranno presenti le scrittrici Cesarina Ansalone ed Elvira Venosi, che presenteranno la loro raccolta di poesie “Donne in Rosso”, accompagnate dalle esponenti dell’Associazione Spazio Donna, associazione che lotta per l’autonomia, la libertà e per la consapevolezza che le donne devono acquisire, fornendo assistenza e supporto alle donne vittime di violenza e in difficoltà.

Gli appuntamenti proseguiranno poi a giugno.

Il commento

“Il Forum spera che il progetto degli Aperitivi Letterari possa rappresentare un momento di condivisione e di confronto e che venga accolto positivamente dalla popolazione ebolitana”, dice Andrea Simeone neo coordinatore del Forum dei Giovani della Città di Eboli.