Cilento: un progetto per promuovere la lettura. Appuntamento domenica 23 aprile

In virtù del “Patto locale per la lettura” presso la Biblioteca Comunale Arnaldo Di Matteo di Altavilla Silentina sarà presentato il programma realizzato per la manifestazione “Il Maggio dei Libri 2023”.

L’appuntamento

L’appuntamento è previsto per domenica 23 aprile 2023 alle ore 18:00, durante l’incontro, organizzato con la collaborazione della consigliera con delega alla Cultura, Antonietta Di Verniere e del presidente del Consiglio Comunale con delega all’Istruzione, Franco Amoroso, saranno rese note le date dei vari eventi promossi per diffondere la cultura attraverso la lettura e la presentazione di diversi libri.

La data non è stata scelta a caso, il 23 aprile, infatti, è la “Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore” e l’incontro sarà anche un modo per celebrarla a dovere.

Che cos’è il “Patto locale per la lettura”

Il “Patto locale per la lettura”, approvato qualche mese fa dall’amministrazione comunale di Altavilla Silentina guidata dal sindaco Francesco Cembalo, è uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro, che vede anche un’alleanza cittadina e una collaborazione tra scuole, associazioni, case editrici, fondazioni, ospedali ed altri soggetti che ne condividono le finalità.

L’obiettivo del Patto Locale per la Lettura è quello di creare una sinergia tra le diverse parti interessate, promuovere la lettura come pratica culturale e sociale, e migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale attraverso la promozione della lettura e dell’alfabetizzazione. Questo tipo di iniziativa può essere adattato alle specifiche esigenze e alle risorse di una comunità locale o regionale, e può contribuire a creare una cultura del libro e della lettura più forte e vivace