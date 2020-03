Sanza: ok al “Patto Locale per la lettura”

Il Comune di Sanza approva il “Patto Locale per la Lettura” con l’Istituto comprensivo di Sanza e Buonabitacolo, la Consulta delle donne e l’Università popolare Sabino Peluso. Nello specifico si tratta di una tappa dell’iter importante per ottenere la qualifica di “Città che legge”, attribuita dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, alle Amministrazioni Comunali che si impegnino a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.

Lo scopo è di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva e di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale allargando conseguentemente la base dei lettori.

La qualifica “Città che legge” garantisce alle amministrazioni la possibilità di partecipare a bandi per ottenere finanziamenti rivolti a progetti di promozione della lettura.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, intende sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso.