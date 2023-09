Al via da Palinuro una serie di incontri per discutere sul futuro del turismo nel Cilento

Con la riunione svoltasi a Palinuro è iniziato il tour di incontri operativi che la Fenailp Turismo ha in programma nelle prossime settimane per confrontarsi, con le quattro associazioni ad essa aderenti e con le altre sigle associative che a vario titolo operano nel settore del turismo. L’incontro, di fondamentale importanza, tra la Fenailp Turismo (Federazione Nazionale delle Associazioni Imprese Alberghiere e Pubbliche Esercizi del Turismo) e l’Associazione Albergatori di Palinuro è stato convocato dal Presidente Marco Sansiviero con l’obiettivo di affrontare le sfide cruciali che il settore turistico del Cilento sta attualmente affrontando e di delineare una strategia condivisa per il futuro.

Nel messaggio di convocazione, il Presidente Sansiviero ha sottolineato la necessità di una presa di coscienza riguardo ai problemi che stanno mettendo a dura prova il turismo nella regione e nel Cilento in particolare. Tra gli argomenti principali discussi durante l’incontro, figurano certamente quelli relativi alla gestione dei siti UNESCO presenti nell’area parco.

“Bisogna cambiare rotta”

“Nonostante il Cilento accolga ben 3 siti riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità, da oltre vent’anni – dichiara il Presidente Sansiviero – non sono state adottate iniziative gestionali significative per sfruttare questi prestigiosi riconoscimenti a fini turistici.”

“L’UNESCO ha da tempo chiesto alle autorità locali l’adozione di un “Piano di Gestione” per tutelare e valorizzare il patrimonio del Cilento, trasformandolo in un vantaggio per le imprese e la comunità locale, è giunta l’ora che l’Ente Parco si attivi e risponda ad una specifica richiesta. Gli operatori turistici sono disponibili da subito per dare ogni contributo possibile” ha concluso Sansiviero.



“L’Associazione Albergatori di Palinuro ha aderito all’invito del Presidente Sansiviero, con molta convinzione, ha dichiaro il Presidente Felice Merola, abbiamo apprezzato molto il lavoro svolto dalla Fenailp Turismo, in questi ultimi mesi e soprattutto l’attenzione che Sansiviero ha per il nostro territorio. Riteniamo che solo unendo le forze e le intelligenze di tutti possiamo conseguire degli ottimi risultati , il progetto di collaborazione, disegnato dalla Fenailp Turismo, con le tutte le sigle associative è un’ottima intuizione del suo Presidente e la riunione con gli albergatori è una chiara dimostrazione. “

Il primo incontro a Palinuro

Nel corso dell’incontro è emerso che tra le sfide attuali emergono sicuramente la provincializzazione del turismo, la quota internazionale insignificante, la perdita dell’attrattiva del mare che da sola ormai non basta a rispondere alla domanda turistica che negli anni è diventata altamente complessa. Anche l’incremento incontrollato dei costi sta incidendo sui prezzi richiesti al cliente finale, ed ha l’effetto di far pesare ingiustamente sugli imprenditori la responsabilità del caro vacanze, senza tenere conto delle innumerevoli difficoltà legate alla gestione delle proprie attività.



L’incontro ha anche evidenziato come, nonostante la imminente apertura dell’aeroporto di Salerno-Pontecagnano, non sono stati elaborati progetti strategici per massimizzare le opportunità che questo apporterà all’intero comprensorio cilentano.



“Ci sono lacune evidenti del sistema turistico regionale in particolare nella provincia di Salerno, ha dichiarato il Segretario Generale della Fenailp, Mario Arciuolo, che ha visto una perdita di due milioni di presenze nel decennio precedente alla pandemia. Al contrario, Napoli ha registrato un aumento del 54% dei flussi turistici nello stesso periodo. Bisogna lavorare per recuperare questo gap che abbiamo registrato e la Costiera Cilentana deve svolgere un ruolo di primo piano.”

Le dichiarazioni del Presidente Sansiviero

Il Presidente Sansiviero ha sottolineato inoltre l’urgente necessità di collaborare alla creazione di un “Progetto di destinazione per il Cilento”, un documento strategico voluto e scritto dagli imprenditori turistici cilentani, coordinato dal Prof. Felice Vertullo, già titolare della cattedra di Marketing del Turismo presso l’Università di Perugia, basato sulla comprensione dei problemi del settore e articolato in progetti e sotto progetti da presentare alle istituzioni.

Gli operatori turistici del Cilento, essendo in prima linea, sono in grado di proporre interventi utili per il territorio e il suo sviluppo, e questa è l’occasione per farlo. L’incontro si è concluso con un forte senso di determinazione e un impegno condiviso per lavorare insieme al fine di promuovere il futuro sostenibile del turismo nel Cilento. Il Presidente Marco Sansiviero ha espresso gratitudine per la importante partecipazione.