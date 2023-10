Al via “Bibliotechiamo” per gli alunni delle scuole

Un servizio doposcuola, promosso dal Comune di Sanza con il prezioso supporto dei volontari del Servizio Civile, per aiutare i ragazzi nel fare i compiti ma anche per seguire un corso di lingua inglese, un corso di decoupage.

Orari e modalità di accesso

Ragazzi che saranno seguiti ed accompagnati in attività ludiche e di animazione. Da lunedì 9 ottobre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 presso la biblioteca comunale in via Val D’agri. I genitori che desiderano far seguire ai propri figli le attività previste da “Bibiotechiamo” possono iscrivere gli alunni a partire da oggi, martedì 3 ottobre, presso la biblioteca dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il doposcuola “Bibliotechiamo” nasce su impulso dell’assessorato alle politiche sociali del Comune con l’obiettivo di aiutare gli alunni a svolgere attività educative e didattiche sotto la guida attenta di animatori, ma certamente anche di garantire occasioni di socializzazione.

Arricchimento per l’intera comunità di Sanza

Un luogo importate quello scelto per le attività di Bibiotechiamo, la biblioteca comunale, dove i ragazzi si ritrovano e condividono esperienze trasformando il momento dei compiti in un lavoro collettivo di condivisione degli argomenti. “Siamo orgogliosi di questo servizio che arricchisce la nostra comunità di valori e di cultura – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Marianna Citera – la nostra intenzione è anche quella di togliere i ragazzi dalla strada spingendoli ad innamorarsi di attività culturali finalizzate alla costruzione dello spirito di comunità e della condivisione” ha concluso l’Assessore Citera.