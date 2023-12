Al Cilento Outlet una Notte Bianca da favola: tra musica, divertimento e il magico mondo di Pinocchio

Domani, sabato 16 dicembre, dalle 17.00 alle 23.00, le luci del Cilento Outlet si accenderanno per una straordinaria Notte Bianca ispirata al magico mondo di Pinocchio. Un evento che trasformerà il centro in un incantevole scenario fiabesco, dove la magia e la fantasia prenderanno vita. La serata sarà un omaggio al celebre personaggio di Collodi, con tante attrazioni, performance artistiche e spettacoli itineranti appositamente immaginati per coinvolgere tutta la famiglia. Sarà, infatti, possibile incontrare i personaggi più amati della fiaba, come Geppetto, la Fata Turchina e, naturalmente, il Grillo Parlante. Durante la Notte Bianca, i negozi del Cilento Outlet offriranno promozioni speciali con sconti del 50% dal prezzo outlet, per rendere l’esperienza di shopping ancora più irresistibile. I ristoranti e le aree food del centro saranno aperti per deliziare i partecipanti, creando un’atmosfera festosa e accogliente. L’evento rappresenta un’opportunità unica per trascorrere una serata indimenticabile tra divertimento, sorprese e atmosfera natalizia. Ma non è tutto, la Notte Bianca del Cilento Outlet sarà solo il primo degli eventi che accompagneranno gli ospiti sino a Natale.

Tra fiaba e divertimento: gli appuntamenti

Venerdì 22 dicembre (dalle 17.00 alle 20.00) sarà allestita una splendida area giochi gonfiabili con scivoli giganti, un appassionante “SoccerAma”, dedicato a provetti calciatori. E ancora: cavallini rimbalzanti, macchinette, dondoli-bilici, baby dance, balloon art, un albero luminoso e, naturalmente, Babbo Natale. Santa Claus sarà protagonista poi sabato 23 (sempre dalle 17.00 alle 20.00) con la sua splendida casetta illuminata e un trono sul quale i più piccoli potranno fotografarsi con lui e ricevere in regalo squisite caramelle. Al divertimento ci penserà poi un simpatico Elfo, con la sua Balloon Art. Non mancheranno laboratori creativi per dare vita a collane e braccialetti, giocare con il sale colorato e, intanto, scrivere la propria letterina a Babbo Natale. Anche perché, custodita da Minnie e Topolino, è lì che ci sarà la magica cassetta postale.

Visita anche la casetta di Babbo Natale

Infine, domenica 24 dicembre (dalle 10.00 alle 13.00), alle meraviglie della casetta di Santa Claus, si aggiungerà il carretto dello zucchero filato con Natalina e l’Elfo trucca bimbi.