AIGA, sezione di Vallo della Lucania: avvio del Servizio di Sostituti di Udienza

La Sezione di Vallo della Lucania dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) è lieta di annunciare l’imminente avvio del Servizio di Sostituti di Udienza, che diventerà operativo a partire dal mese di Ottobre 2024.

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore facilità nella gestione delle udienze e un supporto concreto per gli avvocati in situazioni di assenza o imprevisti.

Dettagli del Servizio

Il Servizio di Sostituti di Udienza offre a tutti gli avvocati la possibilità di richiedere un sostituto per le udienze attraverso una semplice e-mail inviata a: aigasezionevallo@gmail.comL’AIGA gestirà le richieste e si occuperà di mettere in contatto il richiedente con un collega disponibile a coprire l’udienza, attraverso un criterio di turnazione, assicurando così una gestione continua e senza interruzioni delle pratiche legali.

Opportunità per i Soci AIGA

Per i Soci dell’AIGA, il servizio rappresenta un’importante opportunità di crescita professionale. Solo gli avvocati iscritti all’AIGA possono essere inclusi nell’elenco dei Sostituti di Udienza, offrendo loro la possibilità di ampliare la loro rete professionale e di accedere a nuove opportunità di collaborazione. Gli iscritti che desiderano essere inclusi nell’elenco possono inviare la loro richiesta all’indirizzo e-mail aigasezionevallo@gmail.com.

Dichiarazioni del Presidente della Sezione AIGA di Vallo della Lucania

Il Presidente della Sezione AIGA di Vallo della Lucania, Avv. Domenico Sica, ha dichiarato: “Il Servizio di Sostituti di Udienza consente agli avvocati, anche di fuori foro, di trovare rapidamente e facilmente un sostituto in caso di imprevisti o impedimenti che ne ostacolino la presenza in udienza. Questa opportunità offre una soluzione immediata per garantire la copertura delle udienze, riducendo al minimo le difficoltà organizzative e assicurando la continuità delle attività legali. Grazie alla semplicità di accesso al servizio, gli avvocati possono affrontare eventuali imprevisti con la tranquillità di poter contare su una rete di colleghi pronti a sostituirli“.

L’avv. Federica Schiavo, coordinatrice della Consulta dei Praticanti dichiara “L’inclusione nell’elenco dei Sostituti di Udienza offre agli avvocati iscritti all’AIGA un’importante occasione per ampliare le proprie connessioni professionali e per collaborare con colleghi in contesti diversi“.