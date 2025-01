Da Agropoli a Castellabate: Comune punta a fondi per una pista ciclabile

Nei giorni scorsi la Giunta Comunale di Agropoli ha approvato il potenziamento della pista ciclabile Agropoli-Castellabate, parte del Masterplan “Litorale Salerno Sud”. L’obiettivo dell’esecutivo Mutalipassi è garantire la valorizzazione delle infrastrutture di mobilità sostenibile nell’ambito della riqualificazione del litorale salernitano.

Il Masterplan Salerno Sud

Il Masterplan è stato concepito dalla Giunta Regionale nel 2016 con l’intento di promuovere un sistema integrato di interventi per la valorizzazione e la riqualificazione dei paesaggi costieri. Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia, finanziabile attraverso i Programmi Operativi FESR e FSE, per garantire uno sviluppo sostenibile delle aree costiere della Campania.

Nel 2019, è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra diversi comuni, tra cui Agropoli e Castellabate, per avviare iniziative coordinate di rigenerazione del litorale.

Il progetto di una pista ciclabile

In tale contesto la Giunta Mutalipassi ha previsto un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro per il potenziamento della pista ciclabile. Il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato include la riqualificazione della pista, laddove esistente, nell’ambito di un programma riqualificazione dell’intero waterfront, per il quale era già stato elaborato un progetto.

Ora l’amministrazione comunale ha voluto candidare a finanziamento uno stralcio della progettazione complessiva che oltre ad interessare la pista ciclabile ricadente nel perimetro del comune di Agropoli, con conseguente riassetto della viabilità sul Lungomare San Marco, contempla anche il collegamento con la strada ciclabile di Castellabate. Ciò attraverso un percorso che, costeggiando il Monte Tresino, raggiunga la zona Lago.

Un’opera, questa, che potrebbe risultare utile soprattutto in chiave turistica e che si inserirebbe in un programma più ampio di riqualificazione della costa agropolese.