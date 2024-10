Agropoli: ancora ricoverato al “San Luca” Victoras, il cittadino lituano senza fissa dimora

Sono trascorse diverse settimane da quando Victoras, un uomo lituano senza fissa dimora, è stato trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per essere sottoposto a cure adeguate.

Da tempo, infatti, vagava per le strade di Agropoli in stato confusionale, rovistando tra i cassonetti dell’immondizia ed espletando in strada i suoi bisogni; la sua presenza per le strade della città aveva causato disagi e pericoli, anche per lui stesso.

Grazie all’intervento del Segretariato Sociale di Agropoli, da tempo impegnato a risolvere il complesso caso di Victoras, è stato possibile ricoverarlo al San Luca, nonostante già in passato l’uomo ha sempre rifiutato qualsiasi forma di assistenza. A fare il punto della situazione l’assessore alle politiche sociali di Agropoli, Maria Giovanna D’Arienzo.