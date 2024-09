Agropoli, senza tetto e in condizioni di disagio. Dai cittadini nuovo appello per Victoras: «Aiutiamolo»

Dai cittadini di Agropoli un appello per aiutare Victoras (per tutti Vittorio). Si tratta di un senza tetto di nazionalità lituana con un passato da operaio, che da anni dimora ad Agropoli. Spesso lo si vede vagare per le strade della città in stato confusionale.

Victoras, la storia di un senza tetto

Victoras occupava una roulotte parcheggiata nei pressi del cimitero. Un giaciglio non certo idoneo ma almeno adatto a garantirgli un tetto sulla testa. Nei mesi scorsi dopo le numerose segnalazioni da parte di alcuni residenti che chiedevano per lui aiuto, fu trasferito in un centro del salernitano e la casa mobile in cui viveva rimossa. Ma questa soluzione non è durata a lungo: Victoras ha lasciato il luogo in cui era stato trasferito ed è tornato a girovagare per Agropoli, senza avere più neanche un posto dove trascorrere la notte.

Più volte negli ultimi tempi gli assistenti sociali hanno provato ad occuparsi dell’uomo che però sembra rifiutare ogni tipo di aiuto.

Ma ora l’appello si leva più forte: Victoras vive in una situazione di grande disagio sociale e sempre più rappresenta un pericolo anche per gli altri. Non di rado cammina in strada, sulla carreggiata, con il rischio di essere investito. Non solo: c’è chi lo ha trovato nei pressi della propria abitazione ad espletare i propri bisogni. Sebbene non sia una persona pericolosa, questa condizione ha portato a lanciare un nuovo appello alle istituzioni comunali affinché si interessino al caso e prendano, questa volta, una soluzione definitiva. «Tra un po’ le notti diventeranno fredde, non lasciamolo per strada, ha bisogno di aiuto qualificato», l’appello di Annarita Spira, presidente del Comitato Moio.