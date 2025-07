Agropoli: tutto pronto per l’inizio della InfoCilento Cup 2025

L’attesa sta per finire: l’inizio del torneo di Beach Soccer targato InfoCilento è previsto per lunedì 14 luglio alle ore 21:30, presso la Greca Beach Arena, in zona Lido Azzurro ad Agropoli.

Le squadre

Undici squadre iscritte si daranno battaglia per conquistare il titolo di campioni della InfoCilento Cup. Prima delle partite delle squadre over, sono in programma incontri anche per le categorie giovanili. Ogni giorno, la spiaggia del Lido Azzurro vedrà i propri protagonisti scendere in campo dalle 17:00 (con i giovani) fino alle 20:30, per poi lasciare spazio al torneo della InfoCilento Cup a partire dalle 21:30.

Diretta su InfoCilento

Tutte le partite verranno trasmesse in diretta sui nostri canali social, con tanti contenuti per rendere ancora più spettacolare un evento tanto atteso in città.